Nationalmannschaft: "Hätte mir das schon früher gewünscht! Ex-Präsident Niersbach kritisiert Flick und lobt Nagelsmann

Das sei unmittelbar im ersten Länderspiel unter dessen Führung zu sehen gewesen: „Ich habe mich zunächst unheimlich gefreut, wie die Mannschaft aufgetreten ist, wie in einem echten Länderspiel. Kein Füße zurückziehen, dass man sich vertreten kann.“

Niersbach: „Länderspiel für das Land“

„Es war ein Länderspiel – es soll nicht zu pathetisch klingen – aber für das Land. Das war total positiv und erfreulich“, so Niersbach, der beim WM-Titel 2014 an der Spitze des deutschen Fußballverbandes stand. Auch SPORT1 -Experte Stefan Effenberg pflichtete dieser Ansicht bei.

„Julian Nagelsmann hat eine klare Ansprache, einen klaren Plan. Ich fand die Aufstellung mutig gestern, vor allem offensiv, aber das hat sich ausgezahlt. In der Vergangenheit hätte man auf einen verzichtet und eine Absicherung eingebaut. Er hat eine gewisse Präsenz, eine gewisse Persönlichkeit, das kommt bei der Mannschaft an. Insgesamt war es eine gute Leistung.“

Speziell die Rückkehr von Mats Hummels freute Niersbach, der sich einen Seitenhieb an Nagelsmanns Vorgänger, Hansi Flick, nicht verkneifen konnte: „Ich hätte mir die Entscheidung, Mats Hummels zurückzuholen, schon früher gewünscht. Ich habe den Mats kennengelernt mit seiner Spielweise und seinem Auftreten, das ist einfach ein prima Kerl. Diese Erfahrung und Souveränität reinzubringen ist der richtige Weg!“

Gündogan beim DFB endlich wie bei Manchester City?

Ein kleiner Kritikpunkt ist dennoch ins Auge gestochen. So kritisierte SPORT1 -Experte Effenberg: „Wenn die vorderste Linie ins Pressing geht, waren die Abstände zu groß. Das ist aber auch schon das einzige Manko.“

Zur generellen Mannschaftsleistung meinte Niersbach dagegen: „Ich habe die Amerikaner noch nie so stark gesehen. Es war ja ein Traumtor von Christian Pulisic, das hätte Stefan Effenberg nicht besser schießen können (lacht) . Aber, wie sich die deutschen Spieler da zurückgekämpft haben…“

Dabei lobte der einstige Fifa-Funktionär speziell den Sechser an der Seite von Pascal Groß: „Gündogan hat endlich mal in der Nationalmannschaft so gespielt wie im Verein.“ Mit vergleichbaren Leistungen die Stimmung ins Land zurückzuholen, sei eminent wichtig.