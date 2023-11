Bayern-Transferpolitik "unverständlich und unverantwortlich" | Kolumne von SPORT1-Experte Stefan Effenberg

dieser 4:0-Statement-Sieg beim Erzrivalen Borussia Dortmund war für mich das beste Spiel des FC Bayern unter Thomas Tuchel als Trainer - und zwar von der ersten bis zur letzten Minute, und das auch in allen Bereichen wie Abwehr, Mittelfeld und Sturm.

So beeindruckend der Sieg war - zugleich war es auch das schlechteste Spiel des BVB unter Edin Terzic. Die Dortmunder waren komplett unterlegen, haben sich nicht gewehrt, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Es gab sehr viele individuelle Fehler, es lief nichts zusammen.

"Unser System ist so schlecht, dass sie Angst vor mir haben"

Effenberg: Kritik an BVB und Schlotterbeck

Aber wen hat Dortmund dann überhaupt noch für vorn auf dem Platz? Es hat in der ersten Halbzeit deshalb überhaupt nicht gestimmt, sie sind nur hinterhergelaufen. Dann haben sie ungestellt auf Dreierkette, damit sie im Mittelfeld mehr Zugriff hatten.

Die Gier muss vom Spieler selber kommen, diese Bereitschaft, dein eigenes Tor zu verteidigen. Es sind auch Tempomängel, weder Marus Wolf noch Mats Hummels kommen beim 0:2 hinterher. Aber auch wie bei Bayern Leon Goretzka den Ball in der Szene vorantreibt und dann Sané findet, das ist schon außergewöhnlich.

Und dennoch: Wenn du das Spiel vor dir hast wie Niclas Süle vor dem 0:4, darf dir so ein Fehler nicht passieren. Ohne Druck so einen Pass zu spielen, das ist für mich unbegreiflich.

Kane? „Das ist eine außergewöhnliche Qualität“

Aber natürlich kannst du diese Offensive der Bayern in der Bundesliga auch kaum stoppen. Umso mehr ist es für mich unverständlich, dass du diese Jungs im Pokal von Anfang an nicht gespielt haben.

Was aber fehlt - und das ist auch die Wahrheit bei Bayern: Wir haben erst Mitte November, und sie haben schon zwei Titel verloren mit dem Super-Cup und dem Aus im DFB-Pokal .

„Kann nicht der Anspruch der Bayern sein“

Aber in der Champions League dominieren sie zumindest, führen ihre Gruppe an - vor daher würde ich sagen: Es ist zu früh, um zu sagen, wohin ihre Saison geht.

Gleichwohl fehlt die Konstanz: Du haust Darmstadt weg , jetzt auch den BVB. Aber dann hast du wieder so etwas wie im Pokal.

Effenberg: „Unverständlich und unverantwortlich“

Was ich angesichts der dünnen Personaldecke nicht verstanden habe, dass du Benjamin Pavard und Josip Stanisic als Innenverteidiger hast gehen lassen - einen meinetwegen, aber nicht beide.

Das ist für mich unverständlich und unverantwortlich. Dass sich die Bayern-Verantwortlichen auch so sehr auf Kane fokussiert und drumherum Dinge vergessen haben - das ist eine Gefahr.

„Tuchel hat für mich zu dünnhäutig reagiert“

So bekommst du doch die Situation nicht beruhigt. Denn jetzt wird Lothar wiederkommen. Ich verstehe Tuchel ein Stück weit schon - dass es mal raus muss, das ist auch in Ordnung. Aber du darfst ein Gespräch als Trainer nicht abbrechen, als Spieler ist das noch ein bisschen was anderes - da hat er einen Fehler gemacht.