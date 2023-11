U17-WM: Der deutsche Held, der eigentlich nicht spielen sollte

Eigentlich sollte er gar nicht spielen - am Ende war er der große deutsche Held beim Einzug der U17 ins WM-Finale !

WM-Debüt war nicht geplant

Als überragender Rückhalt verhinderte Heide in seinem erst zweiten Länderspiel nicht nur den vorzeitigen K.o. schon in der regulären Spielzeit, sondern führte sein Team mit zwei gehaltenen Elfmetern letztendlich auch ins WM-Finale.

„Einfach unfassbar, also alleine das Spiel“, jubelte er hinterher bei Sky: „Wir führen 1:0, dann 1:2, dann kommen wir wieder zurück und dann in der Nachspielzeit kriegen wir nochmal einen. Geisteskrankes Spiel einfach! Dann das Elfmeterschießen. Das Team hat das ganze Turnier über gezeigt, dass wir so eine Mentalität haben, dass wir immer zurückkommen können. Ich bin unfassbar stolz auf das Team.“