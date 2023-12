Die DFB-"Panther" im WM-Finale! Das steckt hinter dem Spitznamen der U17-Nationalmannschaft

Deutschlands U17-Nationalmannschaft kämpft am Samstag um den WM-Titel ! Im Finale gegen Frankreich (ab 13 Uhr im SPORT1 -Liveticker) soll die Krönung zum Weltmeister folgen - das ist natürlich auch an Bayern-Trainer Thomas Tuchel nicht vorbeigegangen.

Immerhin stehen mit Robert Ramsak, Max Schmitt und Co. einige Bayern-Talente im Kader von U17-Bundestrainer Christian Wück.

Tuchel: „Wissen, dass sie sich ‚die Panther‘ nennen.“

„Wir haben unsere Jungs natürlich verfolgt und wissen, dass sie sich ‚die Panther‘ nennen“, so Tuchel weiter. Doch woher kommt eigentlich dieser Spitzname der Truppe von Trainer Wück?

Laut einem Bericht der Bild soll es sich dabei um eine Anspielung auf den Marvel-Film „Black Panther“ handeln, in dem ein Superheld den Staat ‚Wakanda‘ gegen den Rest der Welt verteidigen muss. Den Jungs um Paris Brunner hat es der Film offenbar derart angetan, dass sich gar die Teambezeichnung daraus speiste.

Deutschland-Fahne mit Pantherkopf hängt in der Kabine

In ihrer Kabine hängt laut dem Bericht zudem eine Deutschland-Flagge mit der Beschriftung „Panther 2006″, die von einem Panther-Kopf in der Mitte geziert wird. „2006″ steht dabei für den Jahrgang der Jungs, die gegen Frankreich vor dem bis dato größten Spiel ihrer Karriere stehen.

Den Spitznamen gibt es allerdings nicht erst seit dem Turnier in Indonesien. Schon beim Algarve-Cup im Februar nannte sich die Mannschaft offenbar so - und schaffte so den EM-Triumph im Sommer. Jetzt fehlt nur noch die Krönung: Der WM-Titel.