DFB-Team: Wen nominiert Julian Nagelsmann?

SPORT1 19.03.2026 • 09:00 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt am Donnerstag den DFB-Kader für die anstehenden Testspiele bekannt. Einige Namen sickerten bereits im Vorfeld durch.

Heute verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Testspiele der deutschen Nationalmannschaft am 27. März in Basel gegen die Schweiz (im LIVETICKER) und 30. März in Stuttgart gegen Ghana (im LIVETICKER) den DFB-Kader.

Bereits vorab sickerten aber Informationen zu anstehenden Nominierungen durch. So winkt Bayern-Youngster Lennart Karl erstmals eine Berufung. Auch Jonas Urbig soll laut der Bild erstmals für die Nationalmannschaft nominiert werden.

DFB-Team: Nagelsmann kündigt Überraschungen an

Nagelsmann kündigte im Vorfeld Überraschungen an. „Es wird Entscheidungen geben, das kann ich jetzt schon verraten, die vermutlich nicht auf supergroßes Verständnis stoßen. Nicht beim Spieler, aber auch nicht in der breiten Öffentlichkeit, weil vielleicht ein Spieler bei uns nicht in der ersten Elf eingeplant ist, der bei seinem Verein aber Stammspieler und Leistungsträger ist“, sagte der Bundestrainer im kicker-Interview.

Verzichten wird Nagelsmann wohl unter anderem auf Jamal Musiala, der sich nach seiner Verletzung beim FC Bayern auskurieren soll und deshalb nicht im Kader erwartet wird.

„Er hat eine Woche Reha hinter sich. Er ist verletzt, ich denke, er wird nicht zur Nationalmannschaft reisen“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 4:1-Sieg im Rückspiel der Champions League des FC Bayern.