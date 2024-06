EM 2024, Kommentar: Ein Foul am Fußball

Was auch immer bei der Spielplangestaltung der EM-Endrunde im Vordergrund stand: Fairplay war es nicht. Der SPORT1-Kommentar.

Was auch immer bei der Spielplangestaltung der EM-Endrunde im Vordergrund stand: Fairplay war es nicht. Der SPORT1-Kommentar.

Zum Einschlafen! Ein schlauer Fan tat am zwölften Spieltag der EM das einzig Richtige und legte auf der Tribüne ein Nickerchen ein, während sich seine Engländer gegen Slowenien mit einem torlosen Unentschieden zum Gruppensieg quälten.

So wenig Risikofreude auf dem Rasen zu sehen war, so vielfältig waren die Eventualitäten. Entscheiden die Gelben Karten? Die Ergebnisse aus der Qualifikation? Die Rangliste?

Mit dem gelebten Turniermodus, der 2016 eingeführt wurde und die besten Gruppendritten kürt, begeht die UEFA ein Foul am Fußball. Und damit vor allem ein Foul am Fan.

Die Attraktivität des Spiels leidet

Besserung ist so schnell nicht zu erwarten. Vielmehr war das Rasen-Geschachere vom Dienstag ein fader Vorgeschmack auf das, was noch kommt.

EM-Konstellationen sorgen für Fragezeichen

Vielleicht schon am letzten EM-Vorrundenspieltag , wenn sich die Slowakei und Rumänien elegant mit einem Unentschieden zu Lasten von Belgien oder der Ukraine das Weiterkommen erschleichen könnten.

War es für Deutschland am Ende in Gruppe A sogar von Vorteil, ohne Kenntnis der späteren Konstellation vorlegen zu müssen? So konnte man gar nicht erst zum Grübeln verlockt werden.