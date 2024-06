EM 2024: Sommermärchen? Vergesst es!

Ein deplatzierter Appell an die Medien

Julian Nagelsmann, gewöhnt ans Rampenlicht und eigentlich die Lockerheit in Person, wirkte auf der Abschlusspressekonferenz am Vorabend des Schottland-Spiels bissig, fast gereizt. Natürlich weiß er, wie groß die Erwartungshaltung im Land ist. Sein Appell an die Medien, es mögen doch bitte alle zusammenhalten für das Gelingen der Mission, wirkte aber deplatziert. Da ist Nagelsmann, bei allem Respekt, schief gewickelt. Schlechte Presse kann er nur verhindern, indem seine Mannschaft tut, was sie tun soll: guten, erfolgreichen Sport bieten und die Gebote der Fairness beachten.