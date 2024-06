EM 2024: Testet der DFB das BVB-Zukunftsmodell?

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss die Innenverteidigung im Achtelfinale umstellen. Panik lösen die Alternativen keineswegs aus. Und trotzdem werden vor allem die BVB-Verantwortlichen am Samstag genau hingucken.

Zum Handeln gezwungen! In den vergangenen vier DFB-Partien und in jedem der drei EM -Gruppenspiele bot Bundestrainer Julian Nagelsmann dieselbe Startelf auf. Der 36-Jährige hat immer wieder die Bedeutung von fixen Achsen und Rollenverteilungen betont. Doch damit ist jetzt Schluss!

In der Innenverteidigung wird es im Achtelfinale gegen Dänemark auf jeden Fall eine Änderung geben. (EM 2024: Achtelfinale Deutschland - Dänemark, Samstag 21 Uhr im LIVETICKER)

DFB-Innenverteidiger Tah muss weichen – Schlotterbeck oder Anton?

Emre Can (l.), Nico Schlotterbeck (M.) und Waldemar Anton könnten bald beim BVB zusammenspielen

Und dennoch: Der Dortmunder scheint die Nase minimal vorne zu haben und gilt als erster Backup für die Innenverteidigung. Schlotterbeck machte seine Sache ab seiner Einwechslung in der 61. Minute, laut Nagelsmann, „in einer Phase, die schon schwer war“, sehr gut.

Dass er im Turnier noch wichtig werden würde, deutete sich bereits an, als der Bundestrainer ihn im Training nach dem Ungarn-Spiel zur Seite nahm und lange mit ihm sprach.

"Schauen Sie sich diese Bilder an!"

Rüdiger fraglich - spielt auch Anton gegen Dänemark?

Am Mittwoch bekräftigte DFB-Sportdirektor Rudi Völler , dass ein Einsatz des Real-Stars fraglich bleibe: „Am Ende wird es Toni zusammen mit dem Trainer und der medizinischen Abteilung entscheiden. Im Moment ist es zu früh, irgendwas Endgültiges zu sagen“

In Panik verfällt Nagelsmann aufgrund der zwei potenziellen Nachrücker aber ohnehin nicht – im Gegenteil: „Waldi trainiert auch herausragend gut, geht auch mit der Situation top um. Das will ich auch nochmal betonen. Er hätte schon längst einen Einsatz verdient.“

Sowohl Schlotterbeck als auch Anton spielten eine Ausnahme-Saison: Der Dortmunder stabilisierte sich nach anfänglichen Wacklern zunehmend und hatte maßgeblichen Anteil am Einzug ins Champions-League-Finale. Und Anton war mitunter der wichtigste Mann in der Fabel-Saison des Vizemeisters VfB Stuttgart.

Es scheint so, als wäre die in den letzten Monaten so anfällige Defensive keine Problemstelle mehr.