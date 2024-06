"Ich habe damals Spiele abgetreten": Kahn gibt Neuer einen Rat

Manuel Neuer erlaubt sich in letzter Zeit einige Patzer und steht dadurch momentan in der Kritik. Nun meldet sich Oliver Kahn zu Wort und gibt dem Torhüter einen wichtigen Rat für die Zukunft.

Manuel Neuer erlaubt sich in letzter Zeit einige Patzer und steht dadurch momentan in der Kritik. Nun meldet sich Oliver Kahn zu Wort und gibt dem Torhüter einen wichtigen Rat für die Zukunft.

Fast wäre das Comeback ordentlich in die Hose gegangen: In seinem ersten Spiel seit Dezember 2022 stürmte Manuel Neuer in der Schlussphase gegen die Ukraine aus seinem Kasten und spielte den Ball genau in die Füße von Andrey Yarmolenko. Zu seinem Glück, stand Artem Dovbyk anschließend im Abseits, sonst wäre Neuer für die mögliche Testspiel-Niederlage verantwortlich gewesen. So endete das Spiel 0:0.