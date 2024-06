Italien bei der EM 2024: Kader, Trikot, Gruppe, Spiele, Stadien

Italien meldet sich nach der verpassten WM-Teilnahme 2022 auf großer Bühne zurück. Bei der EM in Deutschland geht es für die italienische Nationalmannschaft um nicht weniger als die Titelverteidigung nach dem Final-Triumpf im Wembley 2021 gegen England. Das Team von Trainer Luciano Spalletti trifft in Gruppe B auf Spanien, Kroatien und Albanien.

Der klare Außenseiter in der vermeintlichen Hammer-Gruppe ist Albanien. Zwischen Italien, Spanien und Kroatien wird ein enger Fight auf hohem Niveau erwartet. Einen klaren Favorit gibt es nicht, jedoch kommen ja auch vier Gruppen-Dritte weiter. In der K.o.-Phase ist mit der Squadra Azzurra immer zu rechnen. (Alle Europameister der Geschichte)

So können Sie Italien bei der EM 2024 live im TV und Stream verfolgen:

Donnarumma, Jorginho und Chiesa: Italien setzt auf EM-Helden

Dafür rücken gereifte Profis wie Alessandro Bastoni (Inter Mailand) und Lorenzo Pellegrini in den Vordergrund. Der erst 20 Jahre alte Abwehr-Youngster Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo) könnte ebenfalls für Furore sorgen. Italien ist in Summe in der Breite gut besetzt, jedoch fehlt angesichts der Nichtnominierung von Immobile ein geborener Vollstrecker.

In diesen Stadien spielt Italien

Das erste Spiel der Italiener gegen Gruppen-Underdog Italien wird am 15. Juni im Signal Iduna Park ausgetragen. Nach dem Halbfinal-Sieg gegen Deutschland bei der WM 2006 hat Italien beste Erinnerungen an das Dortmunder Stadion. Im Anschluss kommt es am 20. Juni zum spektakulären Aufeinandertreffen mit Spanien in der benachbarten Veltins Arena auf Schalke. Das abschließende Gruppenspiel gegen Kroatien findet am 24. Juni in der Red Bull Arena von Leipzig statt.