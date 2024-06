Sein Vater demütigte Oliver Kahn!

Die dürftigen Darbietungen bei der Endrunde in Belgien und den Niederlanden brachten der Mannschaft von Trainer Erich Ribbeck den wenig schmeichelhaften Titel „Rumpelfußballer“ ein. Und der Name Conceição ist seither eng verbunden mit dieser Schmach. 24 Jahre später schreibt sein Sohn Francisco seine eigene Geschichte - in Deutschland.

EM: Ronaldo jubelt mit Matchwinner Conceição

In seinem erst dritten Länderspiel für Portugal stand er in der Nachspielzeit beim EM -Auftakt gegen Tschechien goldrichtig und markierte den 2:1-Siegtreffer . Einen besseren Zeitpunkt für sein Tordebüt hätte sich der 21-Jährige kaum aussuchen können.

Und der stolze Papa jubelte beim Tordebüt seines Sohnes auf der Tribüne in Leipzig mit. An seiner fußballerischen Entwicklung seines Sprösslings hat er keinen unwesentlichen Anteil. Beim FC Porto verhalf er seinem Sohn 2021 kurz nach dessen 18. Geburtstag zum Profidebüt und sein erstes Liga-Tor bejubelte er emotional - mit ein paar Ohrfeigen für Francisco . Zuletzt sorgte Conceição mit einem handfesten Skandal bei einem Jugendturnier jedoch für unrühmliche Schlagzeilen.

Presse schwärmt: „Chico on fire“

Der junge Conceição, genannt Chico, startete derweil nach seiner Rückkehr von Ajax Amsterdam in der abgelaufenen Saison auch beim FC Porto durch, in 44 Partien gelangen ihm neun Tore und acht Vorlagen. Die EM-Teilnahme ist der verdiente Lohn.

In der Seleção steht Conceição nach seinem Siegtor am Dienstag nun auch stellvertretend für den anstehenden Generationenwechsel. „Alle warten auf CR7, Conceição Junior rettet Portugal“, schrieb die Gazzetta dello Sport, in der Heimat titelte Record: „Chico on fire.“