EM 2024: Was fehlt Frankreich?

Dembele mit Seitenhieb an die Kritiker: „Das ist deren Problem“

Trainer Deschamps setzt auf die Defensive

Trainer Didier Deschamps gefällt dies: „Ich bin ein defensiver Trainer. Das heißt, meine Mannschaft spielt sehr defensiv.“ Zwar sei es richtig, dass seine Mannschaft in der Offensive nicht effektiv ist. Aber: „Die Gegner waren auch nicht sehr effektiv. Wir sind stabil. Und das ist in diesem Wettbewerb wichtig. Wenn man kein Tor schießt, ist es wichtig, keine Gegentore zu bekommen.“

Möglicherweise wird das Spiel von Frankreich in der Öffentlichkeit so kritisch bewertet, weil man von einer Star-Truppe mit Mbappé, Antoine Griezmann & Co. einfach mehr erwartet. Doch Deschamps nimmt seine Offensivspieler in Schutz: „Aus verschiedenen Gründen sind Kylian und Antoine nicht an der Spitze dessen, was sie leisten könnten.“