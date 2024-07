Nationalmannschaft verpasst Rekord-Prämie nach Spanien-Aus

Der Traum der deutschen Fußballnationalmannschaft vom EM-Titel endet dramatisch im Viertelfinale gegen Spanien. Mit dem Ausscheiden entgehen den Spielern auch Summen in noch nie dagewesener Höhe.

Der Traum der deutschen Fußballnationalmannschaft vom EM-Titel ist nach der 1:2-Niederlage in der Verlängerung gegen Spanien geplatzt. Doch damit nicht genug: Mit dem Ausscheiden im Viertelfinale zerschlug sich für die Stars des Deutschen Fußballbundes (DFB) auch die Aussicht auf eine Rekord- Prämie von 400.000 Euro pro Spieler.

Leer geht dennoch niemand aus: Die 26 Akteure um Kapitän Ilkay Gündogan erhalten jeweils 100.000 Euro für den Vorstoß in die Runde der letzten acht Teams - zusammengesetzt aus 50.000 Euro für den Gruppensieg und der gleichen Summe für das Erreichen des Viertelfinales.

Zuletzt war beim Gewinn des Confederations Cup 2017 eine Erfolgsprämie (50.000 Euro pro Spieler) ausgezahlt worden. Bei den Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar schied die DFB-Auswahl jeweils in der Vorrunde aus. Bei der Europameisterschaft 2021 erreichte sie zwar das Achtelfinale, aber nur als Gruppenzweiter - dafür gab es kein Geld.