"Ein Riesentraum!" Deutsches Sturmjuwel Moerstedt begeistert

SPORT1 26.09.2024 • 12:14 Uhr Max Moerstedt erzielt sein erstes Tor in der Europa League - und das hat es in sich. Das Hoffenheim-Talent wird auch außerhalb des Vereins gefeiert.

Es war ein kleiner Lichtblick in einer tristen Phase bei der TSG Hoffenheim, der Klub selbst schrieb auf der Website gar von einem „Moment fürs Geschichtsbuch“: Max Moerstedt erzielte beim 1:1 in der Europa League beim dänischen Meister FC Midtjylland in der 89. Minute mit seinem ebenso akrobatischen wie traumhaften Seitfallzieher den Ausgleich.

„Es ist ein Riesentraum für mich, dieses Tor zu schießen und der Mannschaft zu helfen, den Rückstand aufzuholen“, sagte der Youngster hinterher im Interview mit RTL: „Klar wollte ich den Ball aufs Tor bringen, aber dass der Schuss dann so sitzt, ist natürlich super.“ Der Treffer erlangte europaweites Aufsehen, auch im Netz waren viele User verblüfft.

Moerstedt-Tor verblüfft Europa

In einem Bericht von RMC Sport in Frankreich ist von einem „zlatanesken“ Volleyschuss die Rede. Der einstige Stürmer-Star hatte in seiner Karriere zahlreiche akrobatische Traumtore erzielte.

Auch die Kommentatoren des übertragenden Senders RTL sprachen von einem Tor „im Ibrahimovic-Style“. Die Hessische Allgemeine titelte: „Moerstedt macht‘s magisch.“ Die Zeitung B.T. aus Dänemark meinte: „Ein Teenager stört die Party.“ Und bei X war unter anderem zu lesen, dass Moerstedt Deutschlands nächster großer Star werde. Und: „Haben Sie jemals so ein Tor gesehen?“

Moerstedt verdient sich Einsatz

Lob gab es auch von den Teamkollegen. „Er hat schnelle Füße. Da hat er kurz einen Scherenschlag gemacht. Max ist ein guter Junge, arbeitet fleißig und bleibt am Boden“, sagte Keeper Oliver Baumann.

Moerstedt habe es „sich jetzt mal verdient, er hat nicht so viele Spielminuten bekommen. Er ist trotzdem noch jung, das ist okay und dann musst du halt reinkommen und was machen. Und das hat er gemacht. Das macht er gut.“

Matarazzo: „Super Moment“ für Moerstedt

Trainer Pellegrino Matarazzo betonte: „Das ist ein super Moment für ihn. Max ist extrem professionell. Er macht alles für seinen Beruf. Timing und Technik in einem Moment zu vereinen, ist eine Qualität und das hat er heute gezeigt.

Für den Youngster sei „Spielzeit natürlich wichtig und ich werde ihm die Spielzeit geben, die er braucht, um sich weiterzuentwickeln. Die Minuten, die er bei uns nicht bekommt, bekommt er natürlich bei der zweiten Mannschaft.“

Moerstedt brilliert bei U17-WM