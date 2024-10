Europa League: Besiktas - Eintracht Frankfurt heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Nach dem Remis gegen Pilsen steht für Eintracht Frankfurt das zweite Spiel der neuen Europa-League-Saison auf dem Programm. Die Hessen reisen am Donnerstag zum türkischen Spitzenklub Besiktas Istanbul. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Bei ihrem Auftakt in die neugeschaffene Europa League hatte Eintracht Frankfurt den Sieg ( 3:3 gegen Viktoria Pilsen ) noch leichtfertig aus der Hand gegeben. Am 2. Spieltag wartet auf die Hessen nun die erste Auswärtshürde.

Nach dem Durchmarsch zum Titel in der Saison 2021/22 blieb die Eintracht in der Europa League aber zumindest im 14. Spiel nacheinander ungeschlagen. Besiktas war mit einer 0:4-Niederlage bei Ajax Amsterdam in die neugestaltete Ligaphase gestartet.