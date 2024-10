Europa League: Fenerbahce - Manchester United live in TV, Stream & Ticker

Topduell in der Europa League: Fenerbahce Istanbul um Starcoach José Mourinho empfängt Manchester United. So können Sie die Partie live verfolgen.

Für die Red Devils ist die Partie auch sportlich von großer Brisanz. Denn die Mannschaft von Erik ten Hag wartet nach zwei Unentschieden in der Europa League noch auf den ersten Sieg. Mourinhos Fener steht mit einem Sieg und einem Remis aus den ersten beiden Spielen deutlich besser da.

Europa League: Fenerbahce Istanbul - Manchester United heute live in TV & Stream verfolgen

Ticker : SPORT1.de und in der SPORT1 App

ManUnited-Coach Erik ten Hag stand in den vergangenen Wochen verstärkt in der Kritik, sein Trainerstuhl wackelte bereits bedenklich. Zuletzt verschaffte sich der Niederländer mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Brentford in der Premier League etwas Luft.