Kuss-Eklat? Keine gänzliche Überraschung! Dieser Mann wird seit Jahren von Skandalen verfolgt

Doch wer ist dieser Mann, der allein beim Finaltag gleich dreimal für verstörende Szenen sorgte? Sein Auftritt bei der Siegerehrung war schließlich nur der am meisten beachtete. Kurze Zeit vorher hatte sich Rubiales vor laufender Kamera im Beisein von Gianni Infantino sowie der spanischen Königin und ihrer Tochter in den Schritt gefasst. Eine obszöne Geste, die in viele Richtung interpretiert werden konnte.

Die Politik fordern Rubiales‘ Rücktritt

Die Skandalakte eines höchst umstrittenen Fußball-Funktionärs

In einer Villa in Salobrena soll sich der Verbandsboss mehrere Tage lang vergnügt haben, dabei soll es auch zu Orgien gekommen sein. Der spanische Verband bestreitet die Vorwürfe, Rubiales spricht von einem Grillabend mit Freundinnen.

Auch beim Skandal um die Vergabe der spanischen Supercopa nach Saudi-Arabien war Rubiales involviert. Ebenfalls beteiligt: Gerard Piqué und sein Unternehmen „Kosmos“, das vier Millionen Euro an Provision erhalten hatte. Der spanische Verband kassierte dabei offenbar über 40 Millionen Euro, offiziell wurde aber nur von 25 Millionen gesprochen. Rubiales selbst soll eine Kommission bezogen haben, was er jedoch bestritt.

Krumme Machenschaften mit Gerard Piqué

„Schau, Rubi, wenn Real Madrid nicht unter acht Millionen Euro geht, mein Gott, dann zahlen die Saudis halt acht Millionen an Real und acht an Barcelona. Den anderen zwei Teilnehmern zahlen sie dann zwei und eine Million... Dann bleiben noch sechs für den Verband. Wenn wir ihnen sagen, dass Real für unter acht Millionen nicht mitmacht, dann müssen sie nachgeben. Lass uns die Saudis ausquetschen“, wird Piqué zitiert.

Hermoso-Statement erfunden?

Megan Rapinoe, eine der bekanntesten Fußballerinnen des Planeten, sah in seinen Auftritten „ein tiefes Maß an Frauenfeindlichkeit und Sexismus in diesem Verband und bei diesem Mann“. Der US-Star zeigte sich im Gespräch mit The Athletic empört: „In was für einer verkehrten Welt leben wir denn? Auf der größten Bühne, auf der man feiern sollte, muss Jenni von diesem Kerl körperlich angegriffen werden.“