Nations League Heute: Deutschland - England heute LIVE im Free-TV, Stream & Live-Ticker

Nun nimmt Flick und sein Team gegen die Three Lions also den dritten Anlauf gegen ein Top-Team. Und auch diesmal wird es nicht einfach, stellte Flick in der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel klar. „Sie haben eine sehr hohe Qualität und eine Robustheit“, lobte er den Gegner und fügte hinzu: „Das wird für uns ein großer Brocken.“ (DFB-PK zum Nachlesen im SPORT1-Ticker)