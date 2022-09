"Kimmich ist der Chef wie früher Matthäus": Kult-Keeper Király schwärmt vor Deutschland-Duell

Király: Ich erinnere mich noch daran, als wir mit 1860 gegen den VfB Stuttgart gespielt haben. Da spielte Rüdiger mit 17 oder 18 schon in der ersten Mannschaft. Es war damals schon beachtlich, wie er aufgetreten ist. Rüdiger ist eine Maschine. Er arbeitet sehr viel und will immer zeigen, dass ihm Verantwortung wichtig ist. Natürlich macht er hier und da mal einen Fehler, aber er geht immer weiter, steckt nie den Kopf in den Sand, das sieht man auch an seiner Vita. Er will immer das Maximale erreichen, das ist eine starke Eigenschaft. Er hat für seinen Weg viel gearbeitet. Rüdiger imponiert mir sehr.