"Wir haben einen fantastischen Spieler wiederentdeckt"

Sandro Tonali zeigt bei seinem Comeback gleich die Attribute, die Italien so vermisst hat. Trainer Luciano Spalletti und die Presse geraten ins Schwärmen.

Mit einem beeindruckenden 3:1-Triumph gegen Frankreich in Paris hat die italienische Nationalmannschaft die größte Depression, in die die Squadra Azzurra nach dem enttäuschenden EM-Auftritt im Sommer verfallen war, erst einmal weggewischt.

Trotz des Blitz-Gegentores nach nur 13 Sekunden, als Giovanni Di Lorenzo zu lange zögerte und das 0:1 durch Bradley Barcola ermöglichte, war Italien am Ende der strahlende Sieger.

Federico Dimarco glich in der 30. Minute mit einem Traumtor für Italien aus. Nach der Pause drehte Davide Frattesi die Partie (50.), bevor Giacomo Raspadori noch einen weiteren Treffer nachlegte (74.).

Unter den absoluten Protagonisten von Italiens magischer Nacht in Paris sticht der ein Name hervor, der ein knappes Jahr lang nicht mehr auf dem Spielberichtsbogen stand: Sandro Tonali.

Tonali-Comeback für Newcastle nach zehnmonatiger Sperre

Zudem wurde er in Italien zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro und einer achtmonatigen Spielsuchttherapie verurteilt.

Sein Comeback auf dem Spielfeld hatte Tonali bereits in der vergangenen Woche im Newcastle-Trikot gefeiert, als er im Carabao Cup seinen Part zum 4:3-Sieg gegen Nottingham beitrug . In der Premier League feierte er vier Tage später einen Kurzeinsatz beim 2:1-Erfolg gegen Tottenham.

Nun also gab Tonali auch sein Comeback in der Nationalmannschaft - und überzeugte auf ganzer Linie. Trainer Luciano Spalletti, der nach der EM-Schmach einen Neuanfang versprochen hatte und nur drei Spieler aufstellte, die in Deutschland dabei waren, lobte den Rückkehrer über den grünen Klee.