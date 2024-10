Nations League: Serbien - Schweiz, Portugal, Spanien und Polen heute LIVE im TV, Stream, Ticker

SPORT1 12.10.2024 • 17:45 Uhr Erstmals seit der WM 2022 treffen Serbien und die Schweiz aufeinander. In der Nations League stehen die Eidgenossen dabei am Samstag gehörig unter Druck. Auch Europameister Spanien ist gefordert. So können sie die Partien der Nations League live im TV und Stream verfolgen.

Brisantes Duell in der Nations League! Die Schweiz trifft am Samstag in Leskovac auf Serbien (20.45 Uhr im LIVETICKER). Nach zwei Niederlagen zum Start des Wettbewerbs stehen die Eidgenossen als Tabellenletzter der Gruppe A4 bereits gehörig unter Druck.

Das Aufeinandertreffen hat zudem eine Vorgeschichte. Bei der WM 2022 trafen die beiden Teams im letzten Gruppenspiel aufeinander, die Schweizer lösten dabei mit einem hitzigen 3:2-Sieg ihr Ticket fürs Achtelfinale. Granit Xhaka löste dabei mit provozierenden Gesten vor der serbischen Bank eine Rudelbildung aus.

„Es sind immer intensive und kreative Spiele. Auch wenn bei den Serben nicht die ganz großen Namen auf dem Platz stehen, müssen wir unser Spiel machen. Nur das können wir beeinflussen“, sagte Nati-Coach Murat Yakin vor der Partie.

So können Sie die Nations League mit Serbien - Schweiz heute live verfolgen

TV : -

: - Stream : DAZN

: Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Spanien vor schwerem Spiel

Zudem steht am Samstag für weitere Topnation der 3. Spieltag der Nations League auf dem Programm. Europameister Spanien empfängt im Topspiel der Gruppe A4 Dänemark (20.45 Uhr im LIVETICKER). Die Dänen sind mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien optimal gestartet. Spanien liegt mit vier Punkten knapp dahinter.

Dabei wird es spannend zu sehen sein, wie der Europameister auf die langfristigen Ausfälle der beiden Leistungsträger Rodri (Manchester City) und Dani Carvajal (Real Madrid) reagieren wird.

So können Sie die Nations League mit Spanien - Dänemark heute live verfolgen

TV : -

: - Stream : DAZN

: Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Kommt die nächste CR7-Show?

In Gruppe A1 will derweil Portugal seine Erfolgsserie beim Spiel in Polen (20.45 Uhr im LIVETICKER) weiter ausbauen. Das Team rund um Superstar Cristiano Ronaldo ist mit zwei knappen 2:1-Siegen in den Wettbewerb gestartet.

So können Sie die Nations League mit Polen - Portugal heute live verfolgen