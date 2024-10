Pressestimmen zum DFB-Sieg: "Zweifle niemals an Deutschland"

SPORT1 15.10.2024 • 11:41 Uhr Der Erfolg der deutschen Nationalmannschaft im Nations-League-Kracher gegen Oranje sorgt für mächtig Zündstoff in der Medienlandschaft. Die Niederlande zeigt sich äußerst enttäuscht.

Die Niederlande sehen sich hingegen scharfer Kritik ausgesetzt. SPORT1 hat die Pressestimmen zum Abend in München zusammengefasst.

Niederlande

De Telegraaf: „Träge Niederländer machen sich gegen Deutschland lächerlich“.

Algemeen Dagblad: „Führungsloses Oranje kassiert an einem düsterem Abend eine Niederlage gegen Deutschland. [...] Was blieb, war der Geschmack der dramatischen ersten Halbzeit, in der die Niederländer in allen erdenklichen Bereichen eines ihrer schlechtesten Länderspiele aller Zeiten ablieferten. Dass es zur Halbzeit immer noch 0:0 stand, konnte man als Wunder bezeichnen - und das verdankte es vor allem dem VAR und dem mittelmäßigen deutschen Abschluss.“

Voetbal International: „Wertlose erste Halbzeit: Zum ersten Mal seit 2019 kein Torschuss. [...] Die Niederländer sind dramatisch in das zweite Duell mit Deutschland in der Nations League gestartet. In München hatte die Mannschaft von Ronald Koeman in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss, zudem hatten die Niederländer nur einen Ballkontakt im Strafraum.“

England

The Guardian: „Leweling feiert Traumdebüt beim Sieg der Deutschen gegen die Niederlande“.

Italien

Gazzetta dello Sport: „Deutschland steht als erste Mannschaft im Viertelfinale. Den Deutschen reichte ein Tor von Leweling, um die Niederlande zu schlagen.“

Spanien

Marca: „Ein einziges Tor von Leweling beschert Deutschland den Sieg bei der Ehrung von Müller, Gündogan und Neuer.“

AS: „Zweifle niemals an Deutschland. [...] Nagelsmanns Mannschaft besiegte Koemans Mannen mit 1:0, dank eines Schleudertraumas von Leweling, das in einem Spiel, in dem sehr lange nur eine Mannschaft spielte, nicht verdienter hätte sein können.“

Frankreich

L‘Équipe: „Deutschland nach Sieg gegen die Niederlande schon für das Viertelfinale qualifiziert. [...] Ein minimaler, aber wohlverdienter Erfolg für die Männer von Julian Nagelsmann.“

Schweiz

Blick: „Viertelfinal-Quali geschafft: Die Debütanten sichern Deutschland den Sieg“.

Österreich

Kurier: „Ein Debütant schießt Deutschland zum Sieg und ins Viertelfinale. [...] In München wurden vor dem Spiel die langjährigen Größen Manuel Neuer, Thomas Müller und Ilkay Gündogan sowie der nicht anwesende Toni Kroos verabschiedet, danach wurde den 68.300 Fans in der Allianz Arena ein Blick in die Zukunft des DFB-Teams geboten.“

