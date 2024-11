Nations League: Deutschland - Bosnien-Herzegowina heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 16.11.2024 • 17:45 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Nations League auf Bosnien und Herzegowina und kann den Gruppensieg vorzeitig klarmachen. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Für die deutsche Nationalmannschaft stehen die beiden letzten Länderspiele in diesem Jahr auf dem Programm. Zum Abschluss empfängt das DFB-Team am Samstag (16. November) in der Nations League zunächst Bosnien-Herzegowina. Anstoß im Europa-Park Stadion in Freiburg ist um 20.45 Uhr (LIVETCKER).

Drei Tage später gastiert die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 6. Spieltag in Budapest, um gegen Ungarn das letzte Nations-League-Vorrundenspiel in der Gruppe A3 zu bestreiten.

Nations League: So sehen Sie Deutschland - Bosnien-Herzegowina heute LIVE

TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Baumann vor zweitem Einsatz im DFB-Team

Das Hinspiel gegen die Bosnier hatte die deutsche Mannschaft dank zweier Tore des Stuttgarters Deniz Undav mit 2:1 für sich entschieden. Wenige Tage später folgte der 1:0-Heimsieg gegen die Niederlande und die vorzeitige Qualifikation für das Viertelfinale. Am Samstag will das Nagelsmann-Team nun den Gruppensieg vorzeitig perfekt machen.

Wie schon gegen die Niederlande setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann im Tor auf Oliver Baumann. Der Keeper aus Hoffenheim steht vor seinem zweiten Einsatz im DFB-Team. Vor dem Nations-League-Spiel am Samstag gegen Bosnien-Herzegowina will der Bundestrainer nach den vielen Englischen Wochen „Rücksicht nehmen“.

Florian Wirtz dürfte nach seinem überstandenen Infekt auch deshalb erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Ungeachtet der Belastungssteuerung will die bereits für das Viertelfinale qualifizierte DFB-Auswahl mit einem Erfolg vorzeitig den Gruppensieg in der Nationenliga sichern. Die Gäste belegen mit nur einem Punkt das Tabellenende in der Gruppe A3.

Deutschland - Bosnien und Herzegowina: Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt - Andrich, Groß - Gnabry, Havertz, Musiala - Kleindienst

Bosnien und Herzegowina: Vasilj - Bicakcic, Barisic, Mujakic - Gazibegovic, Gigovic, Dedic - Burnic, Huseinbasic - Dzeko, Demirovic

DFB-Team gegen Ungarn, Niederlande und Bosnien-Herzegowina

Das Team von Julian Nagelsmann misst sich in der Nations League in der Gruppe C der Liga A mit Ungarn, den Niederlanden und Bosnien-Herzegowina.