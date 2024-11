"Wieder Deutschland!“ - Italien ächzt nach der Auslosung

Auf die deutsche Nationalmannschaft wartet im Viertelfinale der Nations League ein echter Klassiker. Am 20. und 23. März 2025 trifft die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Italien .

„Die Generation wechselt, das Talent bleibt“

„Wieder Deutschland“, ächzen viele italienische Medien - und sehen das DFB-Team überwiegend in der Favoritenrolle. Laut der staatlichen Agentur ANSA handelt es sich um eine „Herausforderung von unbestrittener Faszination gegen einen historischen Rivalen der Azzurri“.

Die Gazzetta dello Sport bedauert dabei die 1:3-Niederlage gegen Frankreich am vergangenen Sonntag, durch die Italien den Gruppensieg und damit ein auf dem Papier einfacheres Los verpasst hatte.

„Es wird wieder Italien gegen Deutschland sein. Wie 1982 in Madrid oder 2006 in Dortmund. Es gibt viele Erinnerungen, aber heute ist alles anders. Die Niederlage gegen Frankreich hat den Weg von Spallettis Nationalmannschaft in der Nations League noch verschlungener gemacht und uns vor ein riskanteres Los gestellt.“