Stefan Kuntz im Interview: So haben wir die Türkei wieder in die Spur gebracht

Kuntz: Die Auslosung für die Playoffs sind am 26. November, dann ist glaube ich, Anfang Dezember schon die Auslosung für die nächste Nations League. Irgendwann stehen für mich dann logischerweise auch mal die Vereinsbesuche an, um meine Trainerkollegen in der Türkei kennenzulernen. Die Spieler sind teilweise auch in Europa verteilt, in England, Spanien, Italien und Frankreich – es wird also immer eine Mischung aus daheim und unterwegs sein.