WM 2022: DFB-Pressekonferenz heute mit Kai Havertz und Julian Brandt im Liveticker

„Wir freuen uns über jeden einzelnen Fan, der uns supportet. Das kitzelt aus jeden das letzte Prozent heraus. Wir wissen, dass bei diesem Turnier der Support vielleicht nicht ganz so gegeben ist, wie wir das kennen. In diesem Jahr ist es vom Gefühl her im ersten Spiel etwas weniger gewesen, aber wir appellieren an jeden, uns am Sonntag zu unterstützen.“