WM 2022 in Katar: Neymars letzter Tanz? Macht Brasilien-Superstar seine Ankündigung wahr?

Die vielen Verletzungen und der permanente Vorwurf, er sei ein Schwalbenkönig, gingen in den vergangenen Jahren nicht spurlos am Brasilianer vorbei. Immer wieder echauffierte er sich in den Medien über die Berichterstattung rund um seine Person, die ihn sichtlich verletzte: „Ich weiß nicht, ob ich das Problem bin oder was ich auf dem Feld mache. Es macht mich traurig, den Spielern, den Trainern, Kommentatoren (...), zuhören zu müssen, die sagen: ‚Er muss wirklich geschlagen werden‘, ‚Jammerlappen‘, ‚Göre‘, ‚verwöhnt‘ und so weiter.“