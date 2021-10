PSG: Neymar kündigt Karriereende in der Nationalmannschaft an - das sind die Gründe

Doch der Reihe nach: Bereits im Herbst 2017 kündigte der damals frisch gekürte teuerste Spieler aller Zeiten an, seine Karriere in seiner Heimat beim brasilianischen Erstligisten Palmeiras beenden zu wollen: „Ich weiß nicht, was in Zukunft passiert, aber es wäre eine große Ehre, nach Brasilien zurückzukehren.“