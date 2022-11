WM 2022: Irre Nachspielzeiten in Katar - das steckt hinter der Endlos-WM

„Sieben, acht, neun Minuten Nachspielzeit“ seien in einem normalen WM-Spiel in Katar durchaus zu erwarten. Und in genau diesem Rahmen fielen die zeitlichen Zugaben in den ersten Spielen auch aus. In der England-Partie fiel in der dreizehnten Minute der Nachspielzeit sogar noch ein Treffer - das späteste Tor der WM-Geschichte.