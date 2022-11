WM 2022: Marokko besiegt Belgien dank Ex-Bundesligaspieler Sabiri

In der zweite Hälfte das gleiche Bild. Die größte Chance hatte Sofiane Boufal per Weitschuss. Sein Versuch ging nur Zentimeter am Tor vorbei. Der eingewechselte Sabiri ließ anschließend seine Landsleute ausrasten, als sein Freistoß aus spitzem Winkel den Weg ins Tor fand. Marokkos zweiten Treffer erzielte Aboukhlal in der 92. Minute nach Vorlage von Ziyech.