WM 2022: So wurde Hansi Flick gegen Japan ausgecoacht - SPORT1-Taktik-Analyse

Doch dann griff Japans Trainer Hajime Moriyasu in die Taktikkiste, stellte von 4-2-3-1 auf 3-4-3 um und brachte sein Pendant Hansi Flick erheblich in die Bredouille. Mit neuem System und im Verlaufe der zweiten Halbzeit auch neuem Personal konnte Japan immer häufiger Lücken in der deutschen Verteidigung kreieren. (Einzelkritik zu Deutschland - Japan)