WM 2022: Ein Held im Schatten des Lionel Messi - Angel Di María

Für Ousmane Dembélé passierte in der 20. Minute zu viel: An der Grundlinie setzte die Nummer 11 Argentiniens zur Flanke an, ließ den Barca-Star einmal hüpfen und zog an ihm vorbei in den Strafraum. Dembélé fällte Di María - Elfmeter. Ein erster Aufschrei in einem denkwürdigen Finale!