WM 2022: Fernández, Gakpo und Bayern-Flirt - diesen WM-Stars winken Mega-Winterdeals

Derzeit denke man in Leipzig nicht an einen Verkauf, sagte der neue Sport-Chef Max Eberl kürzlich. Auf eine Frage nach etwaigen Mail-Anfragen für Gvardiol meinte er bei ServusTV augenzwinkernd: „Die sind alle im Spam-Ordner. Gvardiol, Angebot, direkt Spam. Also habe ich keine bekommen bisher.“