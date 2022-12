WM 2022: Lockt Jennifer Mendelewitsch WM-Shootingstar Kudus in die Bundesliga? Ein Porträt der Spielerberaterin

Kein Wunder also, dass die ersten Wechselgerüchte bereits die Runde machen! „Die Leute denken, dass der Transfermarkt im Juni beginnt und am 31. August endet, aber in Wirklichkeit wird bereits nach dem Ende des Winter- auf das Sommer-Transferfenster hingearbeitet. Man weiß bereits, welche Spieler wahrscheinlich gehen werden und welche Bedürfnisse die Vereine haben“, so Mendelewitsch über ihre Arbeitsweise. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)