WM 2022: Presse reagiert auf Aus von "Manager-Opfer" Bierhoff in "Chaos Deutschland"

Le Figaro: „Nach dem deutschen Fiasko verlässt Oliver Bierhoff den Stab der deutschen Mannschaft. Deutschland, das in der Vergangenheit an die Runde der letzten Vier bei großen Turnieren gewöhnt war, hat drei krachende Misserfolge hinter sich und erreichte dreimal in Folge nicht das Viertelfinale - ein Novum in seiner Geschichte.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM)