WM 2030 und 2034: Brisante Vergabe an Saudi-Arabien heute live im TV & Stream - ein Land schert aus

SPORT1 11.12.2024 • 11:12 Uhr Am Mittwoch macht die FIFA nach Katar die nächste brisante WM-Vergabe klar. Schon im Vorfeld gibt es massive Proteste gegen DFB und Saudi-Arabien. Ein Land will ausscheren.

Der Ärger um die WM 2022 in Katar ist vielen Fans noch gut in Erinnerung - trotzdem wird die FIFA am Mittwoch direkt die nächste höchst umstrittene Vergabe offiziell verkünden.

Beim virtuellen FIFA-Kongress (ab 15 Uhr) werden die WM-Turniere 2030 an Spanien, Portugal und Marokko mit Argentinien, Paraguay und Uruguay sowie 2034 an Saudi-Arabien im Doppelpack vergeben - dem Vernehmen nach per zustimmendem Applaus und ohne getrennte Abstimmung über die jeweils einzigen Bewerber.

So sehen Sie den FIFA-Kongress mit der Vergabe der WM 2030 und 2034 LIVE im TV, Stream, Ticker

TV: -

Liveticker: -

DFB stimmt für umstrittene WM 2034 in Saudi-Arabien

Beim digitalen Kongress hätten die 211 Mitgliedsverbände nur noch die Aufgabe das „durchzuwinken“, was FIFA-Boss Infantino „zusammen mit einer kleinen Gruppe von Leuten längst beschlossen hat“, kritisierte Miguel Maduro, früherer Governance-Chef des Weltverbandes, in der Sportschau: Es sei „schockierend, dass offensichtlich wirklich alles getan wurde, damit die Weltmeisterschaft 2034 an Saudi-Arabien vergeben wird“.

Schon im Vorfeld gibt es weltweit Proteste - auch gegen den DFB, der vorab verkündet hat, der Vergabe zuzustimmen. Das DFB-Präsidium beschloss „einstimmig, dass wir der Vergabe 2030, aber auch 2034 nach Saudi-Arabien zustimmen werden“, sagte Präsident Bernd Neuendorf.

Auch die Ligavertreter im Präsidium hätten sich „ausdrücklich“ hinter die Linie gestellt - mit BVB-Boss Hans-Joachim Watzke „an der Spitze“.

Proteste gegen DFB

Am vergangenen Wochenende folgten darauf direkt Fanproteste. In mehreren Stadien stellten sich die Anhänger mit Bannern gegen das Votum für Saudi-Arabien. So wurde unter anderem beim Topspiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund am Samstagabend mehrere Plakate gezeigt.

Der Weltverband FIFA verkomme unter Präsident Gianni Infantino „mehr und mehr zu einer autokratischen One-Man-Show, und der DFB duckt sich weg und klatscht artig Beifall“, teilte zudem das Bündnis „Unsere Kurve“ auf SID-Anfrage mit. Dies sei „beschämend“.

Am Dienstag haben dann Kritiker vor dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main protestiert. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und das Fanbündnis Fairness United machten ihrem Unmut am Eingang der DFB-Zentrale per Transparent (“NO TO SAUDI ARABIA 2034″) und mit gefüllten Sandsäcken in Fußball-Optik Luft.

WM-Vergabe: Norwegen will gegen Saudi-Arabien stimmen

Norwegens Fußballverband (NFF) will dagegen die Zustimmung verweigern. Damit setze ihr Verband ein „bewusstes Signal, dass wir den Ansatz der FIFA nicht unterstützen können“, sagte NFF-Präsidentin Lise Klaveness. Der Verbandsvorstand sei zu der Einschätzung gekommen, dass „das Verfahren nicht im Einklang mit den Grundsätzen einer soliden und fairen Vergabe“ stehe.