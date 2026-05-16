Manuel Neuer zur WM? Hamann hat einen pikanten Verdacht

Julius Schamburg 16.05.2026 • 21:19 Uhr Manuel Neuers DFB-Comeback soll beschlossene Sache sein. Dietmar Hamann meldet seine Zweifel an und äußert einen pikanten Verdacht.

Die Causa Manuel Neuer sorgt weiter für mächtig Diskussionsstoff. Dietmar Hamann hegt nun einen Verdacht, wieso Neuer selbst der Frage nach einem Comeback im DFB-Team immer wieder ausweicht.

„Der Neuer wollte nichts sagen, weil der Nagelsmann mit Baumann noch nicht gesprochen hat. Deswegen kann und will er nichts sagen“, befand Hamann am Samstag nach dem 5:1 des FC Bayern gegen den 1. FC Köln bei Sky.

Neuer zur WM? Hamann schimpft

Für Neuer, der seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister am Freitag bis 2027 verlängerte, wäre es das Einfachste gewesen, zu sagen: „‚Pass auf. Ich habe verlängert. Ich spiele Pokalfinale und dann will ich vier Wochen Urlaub machen, dass ich nächstes Jahr wieder fit bin.‘ Das wäre das Einfachste gewesen“, meinte Hamann: „Das hätte er ja die letzten Wochen und Monate auch schon machen können.“

Dem war aber nicht so. Neuer wich Fragen zu einem möglichen DFB-Comeback immer wieder aus und meinte zumeist, es sei „jetzt nicht der richtige Zeitpunkt“ darüber zu sprechen. Hamann befindet: „Er hat immer wieder damit kokettiert. Vielleicht gab es ja diese Absprache, Vereinbarung, wie auch immer. Ich find’s nicht richtig.“

Der TV-Experte fände eine Neuer-Rückkehr zur WM „nicht korrekt“, nachdem Hoffenheims Oliver Baumann die gesamte Quali über „die Knochen hingehalten“ hat. Auch mannschaftsintern zweifelte Hamann leise an, dass alle Neuers Comeback gutheißen würden.

Hamann: „Halte das für keine gute Idee“

Was die Qualität angeht, meldete Hamann ebenfalls seine Bedenken an. „Es ist ja nicht so, dass der die Sterne vom Himmel hält.“ Das sei vor acht oder zehn Jahren noch anders gewesen. „Aber ihn jetzt zurückzuholen? Ich halte das für keine gute Idee.“

Der ehemalige Profi des FC Liverpool hätte Baumann die Rolle eins Nummer eins „absolut zugetraut“. Zwischen dem Keeper und Nagelsmann müsse es ja auch ein Gespräch gegeben haben, in dem der Nationaltrainer gesagt habe: „‚Du bist mein Mann.‘ Jetzt das alles über den Haufen zu schmeißen, so kurz vor der Weltmeisterschaft. Ich halte das für keine gute Idee“, bekräftigte Hamann.

Nagelsmann-Auftritt mit Spannung erwartet

Baumann selbst ging am Samstagnachmittag fest davon aus, dass er als deutsche Nummer eins zur Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada fahren wird. „Das war mein Stand oder ist mein Stand“, stellte Baumann in der ARD klar: „Ich gehe sehr selbstbewusst dahin. Ich weiß nicht, ob er heute Abend was dazu sagen wird. Ich habe keine andere Info. Somit ist das ist mein Stand, mehr auch nicht.“