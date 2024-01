Handballer sehen "Riesenschritt" - Olympia-Quali im Blick

Enttäuschung über die verpasste EM-Medaille? Die hatte Alfred Gislason schnell abgeschüttelt. Der Handball-Bundestrainer rückte lieber die Fortschritte seiner jungen Mannschaft in den Fokus. "Dieses Turnier hat das Team in Sachen Erfahrung sehr vorangebracht. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs", sagte Gislason.

Dass die DHB-Auswahl ihr Heimturnier am Ende mit Blech statt Bronze abschloss, sei schade. Das Potenzial seines Teams und die Aussichten hellten die Laune des Isländers aber wieder auf. "Riesenkompliment an die Mannschaft. Ich glaube, dass wir deutlich näher an die Weltspitze herangerückt sind als im vergangenen Jahr. Ich bin sehr optimistisch für meine Mannschaft", sagte Gislason.