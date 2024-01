Handball-EM 2024: Abschied mit Paukenschlag? Schmid hofft auf Coup gegen Deutschland

Die Schweiz kann der deutschen EM-Euphorie am Mittwoch direkt einen herben Dämpfer versetzen – doch Andy Schmid will sich gar nicht zum Stimmungskiller aufspielen. „Wir wollen die Party nicht crashen. Es soll eine Party sein für den Handballsport - nicht nur für den deutschen Handballsport“, sagte der Schweizer Rückraum-Star nach dem Abschlusstraining am Dienstag in Düsseldorf.