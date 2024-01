Handball-EM 2024: "Brutal, krass" - Das ist Deutschlands Geheimwaffe

Der deutsche Rückraumspieler erwischte beim 35:28-Erfolg am Montag im dritten Hauptrundenspiel seinen wohl besten Tag bei dieser EM. Zwar spielte Heymann nach der Pause nicht mehr im Angriff, das lag aber vor allem am überragenden Julian Köster.

Denn Gislason, der in den vorherigen Partien mehrmals mit seinem Schützling gehadert hatte, attestierte Heymann ein „phänomenales Spiel“ in der ersten Hälfte, hinten machte der 25-Jährige auch nach dem Seitenwechsel dicht.

„Ich bin natürlich auch sehr zufrieden. Julian (Köster, Anm. d. Red.) hat von Anfang an einen super Job gemacht, dann kam ich rein und wollte da anknüpfen. Mit Überzeugung, einfach mit Spaß und das ist mir heute in der ersten Halbzeit extrem gut gelungen“, sagte Heymann anschließend bei SPORT1 .

Gislason wendet sich an Heymann

„Brutal, krass“: Teamkollege feiert Heymann

„Brutal, was der für einen Armzug hat“, schwärmte Kreisläufer Justus Fischer am Dienstag bei SPORT1 : „Also dieser eine Überzieher war dermaßen schnell, das habe ich überhaupt nicht erwartet.“

Heymann erlitt mehrere bittere Verletzungen

Dass noch ein wenig Vertrauen fehlt, liegt an einigen zurückliegenden Verletzungen: Ein Kreuzbandriss am rechten Knie im Oktober 2019, ein weiterer auf der linken Seite im Mai 2022. Dazu vergleichsweise kleinere Blessuren wie eine Sprunggelenksverletzung.

„Basti hat gestern das gezeigt, was er in jedem Training zeigt“, meinte DHB-Kapitän Johannes Golla bei einer Pressekonferenz am Dienstag: „Er ist ein Spieler, der ein unglaublich hohes Potenzial hat, aber leider in den letzten Jahren durch die ein oder andere Verletzung ausgebremst wurde.“