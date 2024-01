Handball-EM: An ihm wird Deutschland noch viel. viel Freude haben

Schließlich hatte „der Kölsche Jung“, der nur zehn Minuten Bahnfahrt von der Kölner Lanxess Arena entfernt wohnt, am Ende den Schlusspunkt gesetzt. Kastening war es dabei aber auch wichtig, etwas zu ergänzen: „Die Geschichte ist noch nicht zu Ende.“

Ob der Rechtsaußen, der beim 35:28 gegen Ungarn krankheitsbedingt fehlte , da schon eine Ahnung hatte, was vier Tage später passieren würde?

„Brutal“: Handball-Deutschland kann sich freuen

Köster lieferte am Montagabend sein nächstes Meisterstück ab: Acht Tore bei neun Versuchen, kluge Anspiele, eine erneut starke Abwehrarbeit und die verdiente Auszeichnung zum Man of the Match.