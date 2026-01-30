Handball-EM: Live im TV! Kuriose ARD-Szene um Gislason

Philipp Heinemann , Philipp Schmidt 30.01.2026 • 21:57 Uhr Alfred Gislason bekommt nach dem Finaleinzug der deutschen Nationalmannschaft bei der EM live im TV ein kurioses Geschenk in der ARD überreicht.

Im Moment des triumphalen Finaleinzugs der deutschen Handball-Nationalmannschaft hat die ARD Bundestrainer Alfred Gislason noch einmal im Scherz an einen ganz bitteren EM-Moment erinnert.

Moderator Alexander Schlüter und Experte Dominik Klein überreichten dem DHB-Coach im Interview nach dem 31:28-Sieg über Kroatien einen goldenen Buzzer - in Anspielung an dessen Fauxpas im Vorrundenspiel gegen Serbien.

„Alfred, ich darf nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Aber bevor wir Sie verabschieden: Dominik hat sich was überlegt“, sagte Schlüter zu Beginn der verwunderlichen Szene.

Handball-EM: Gislason nimmt Buzzer-Geschenk mit Humor

Klein zückte einen kleinen goldenen Kasten mit einem roten Buzzer-Knopf und erklärte breit grinsend: „Alfred, du weißt ja, was passiert ist. Jetzt geht es um Gold. Deswegen, hier, damit du nochmal üben kannst.“

Bei der Niederlage gegen Serbien hatte Gislason unbedacht per Buzzer an der Seitenlinie für ein Timeout gesorgt und damit ein Tor von Spielmacher Juri Knorr verhindert. Nach der Partie, die ohnehin so manche kritische Stimme nach sich zog, nahm Gislason die Schuld öffentlich auf sich.

Im Anschluss an den Finaleinzug konnte er über die Geste der ARD lachen: „Ist das einer extra? Ja schön, das freut mich sehr“, sagte der Bundestrainer amüsiert.

Klein verriet noch, dass es sich um eine „Co-Aktion mit deinem ehemaligen Torwart da oben, Jogi Bitter“ gehandelt habe. Bitter war als Experte während der Übertragung im Einsatz.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Kurios! Gislason lässt goldenen Buzzer fallen

In den Katakomben der Jyske Bank Boxen passierte dem Isländer dann aber ein erneutes Malheur: Auf dem Weg in Richtung der deutschen Umkleidekabine glitt ihm das besondere persönliche Geschenk der beiden 2007-Weltmeister aus den Händen glitt und fiel krachend zu Boden. Wenig später folgte die Entwarnung: Der goldene Buzzer mit rotem Drücker kam unbeschadet am Zielort an.

„Das ist geil, das ist eine der besten Trophäen, die ich bekommen habe“, erzählte Gislason in der Mixed Zone den wartenden Journalisten: „Jogi Bitter hat einen Buzzer für mich machen lassen. Der ist in der Kabine. Ich werde Antrag stellen, dass ich vier habe beim nächsten Spiel.“