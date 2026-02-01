Handball-EM: Bittere Gewissheit bei deutschem Finalgegner

Felix Kunkel 01.02.2026 • 17:04 Uhr Dänemark muss im Finale der Handball-EM gegen Deutschland auf einen Schlüsselspieler verzichten. Es ist der nächste bittere Ausfall im Turnierverlauf.

Bittere Gewissheit bei Deutschlands Finalgegner: Abwehrchef und Kreisläufer Simon Hald steht Dänemark im EM-Endspiel gegen Deutschland (18 Uhr im LIVETICKER) nicht zur Verfügung. Das geht aus dem offiziellen Spielberichtsbogen hervor.

Der ehemalige Flensburger war am Freitag im Halbfinale gegen Island (31:28) von Gegenspieler Ellidi Vidarsson am Kopf getroffen worden und musste anschließend im Krankenhaus untersucht werden. Erst am Samstag konnte Hald die medizinische Einrichtung verlassen.

Für Dänemark ist der Ausfall ein herber Dämpfer: Der Weltmeister und Olympiasieger muss im Endspiel auf gleich mehrere Spieler am Kreis verzichten. Während des Turniers fielen bereits Lukas Jörgensen und Emil Bergholt aus, Andreas Magaard und Frederik Ladefoged aus dem erweiterten Kader sind nicht einsatzbereit.

Handball-EM: Große Personalsorgen bei Dänemark

Magnus Saugstrup war bereits in der zweiten Hälfte am Freitag der einzige verbliebene Kreisläufer der Dänen. Die zweite Position im Innenblock musste derweil von Rückraumspieler Thomas Arnoldsen aufgefüllt werden – der seinen Job auf ungewohnter Position aber sehr gut machte.

„Wenn fünf Kreisläufer fehlen, dann glaube ich, dass ich das nicht so genießen kann“, sagte Dänemarks Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen am Tag vor dem Endspiel in Herning. „Ich wäre natürlich mit einem anderen Bauchgefühl reingegangen, wenn wir nicht so viele Verletzungen hätten.“

Gegen Deutschland kämpfen die Dänen, die bei den vier vergangenen Weltmeisterschaften den Thron bestiegen und auch bei den Olympischen Sommerspielen 2016 und 2024 nicht zu stoppen waren, um ihr erstes EM-Gold seit 2012.