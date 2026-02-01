Handball-EM: Bittere Gewissheit bei deutschem Finalgegner

Bittere Gewissheit bei Deutschlands Finalgegner: Abwehrchef und Kreisläufer Simon Hald steht Dänemark im EM-Endspiel gegen Deutschland (18 Uhr im LIVETICKER) nicht zur Verfügung. Das geht aus dem offiziellen Spielberichtsbogen hervor.
Bittere Gewissheit bei DHB-Gegner
Der ehemalige Flensburger war am Freitag im Halbfinale gegen Island (31:28) von Gegenspieler Ellidi Vidarsson am Kopf getroffen worden und musste anschließend im Krankenhaus untersucht werden. Erst am Samstag konnte Hald die medizinische Einrichtung verlassen.
Für Dänemark ist der Ausfall ein herber Dämpfer: Der Weltmeister und Olympiasieger muss im Endspiel auf gleich mehrere Spieler am Kreis verzichten. Während des Turniers fielen bereits Lukas Jörgensen und Emil Bergholt aus, Andreas Magaard und Frederik Ladefoged aus dem erweiterten Kader sind nicht einsatzbereit.
Handball-EM: Große Personalsorgen bei Dänemark
Magnus Saugstrup war bereits in der zweiten Hälfte am Freitag der einzige verbliebene Kreisläufer der Dänen. Die zweite Position im Innenblock musste derweil von Rückraumspieler Thomas Arnoldsen aufgefüllt werden – der seinen Job auf ungewohnter Position aber sehr gut machte.
„Wenn fünf Kreisläufer fehlen, dann glaube ich, dass ich das nicht so genießen kann“, sagte Dänemarks Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen am Tag vor dem Endspiel in Herning. „Ich wäre natürlich mit einem anderen Bauchgefühl reingegangen, wenn wir nicht so viele Verletzungen hätten.“
Gegen Deutschland kämpfen die Dänen, die bei den vier vergangenen Weltmeisterschaften den Thron bestiegen und auch bei den Olympischen Sommerspielen 2016 und 2024 nicht zu stoppen waren, um ihr erstes EM-Gold seit 2012.
Das DHB-Team muss im Endspiel auf Justus Fischer verzichten. Der Kreisläufer aus Hannover laboriert an „einem kurzfristig aufgetretenen Infekt und ist nicht spielfähig“, teilte der Verband mit.
Handball-EM: Die Highlights der deutschen Spiele, der Halbfinals und des Finales auf SPORT1.de und in der SPORT1 App