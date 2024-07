Nach Olympia: Handball-Ikone träumt von Bayern und BVB

von SID 12.07.2024 • 10:24 Uhr Nikola Karabatic verlässt nach 22 Profi-Jahren die Bühne des Weltsports. Nach den Olympischen Spielen ist Schluss, am Wochenende kommt er ein letztes Mal als Handballer nach Deutschland.

Auf den letzten Metern seiner Weltkarriere träumt Nikola Karabatic schon vom Danach. Zum Superbowl möchte der größte Handballer in der Geschichte mal gehen. Er will ein Bayern-Spiel in der Allianz Arena besuchen, die BVB-Fußballer im Dortmunder Signal Iduna Park sehen. „Ich möchte ein bisschen was erleben, bevor ich weiß, was ich in meinem zweiten Leben anstellen will“, sagt Karabatic.

Der Franzose sagt das mit einem Lächeln. Deutschland, das Land, in dem sein Stern vor fast 20 Jahren als begnadeter Rückraumspieler des THW Kiel zu leuchten begann, wo Karabatic 2007 erstmals zum Welthandballer avancierte, hat für Karabatic eine ganz besondere Bedeutung.

Dass er auf seiner Abschiedstournee mit dem französischen Nationalteam am kommenden Samstag um 17.30 Uhr noch einmal in der Dortmunder Westfalenhalle Station macht, ist ihm eine große Freude.

„Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland kam, egal, ob mit dem Verein oder der Nationalmannschaft, habe mich wie zuhause gefühlt“, sagt Karabatic. So wird es auch diesmal sein, und doch ist dieser Tage alles ganz anders. Denn nach den Olympischen Spielen in Paris ist für den ewigen Karabatic nach 22 Jahren als Profi Schluss, der Auftritt am Wochenende wird sein letzter als Handballer in Deutschland sein.

Gislason hat „großen Respekt“ für Karabatic

„Es ist zwar immer traurig, einen der besten Spieler, wenn nicht sogar den besten der Handballgeschichte aufhören zu sehen“, sagt Bundestrainer Alfred Gislason über den 40-Jährigen. „Aber er ist ein großartiger Spieler gewesen, extrem komplett, der eigentlich keine Schwäche hatte. Großen Respekt für seine Karriere. Ich hoffe, dass die Zuschauer in Dortmund das genauso sehen.“

Das werden sie. Denn kaum ein Handballer erlangte hierzulande einen Legendenstatus, wie ihn Karabatic erreicht hat. Und das als Franzose. Erst im Januar, es war bei der EM in Köln, schraubte Karabatic seine wahnwitzige Sammlung großer Titel mit der Nationalmannschaft auf elf: vier EM-Triumphe, viermal WM-Gold und drei Olympiasiege. Von den drei Champions-League-Siegen (einen mit Kiel) auf Vereinsebene ganz zu schweigen. In Paris peilt er nun - ausgerechnet in der Heimat - ein goldenes Ende seiner Karriere an. Es ist sein ultimatives Ziel mit „Les Experts“, für die er in 357 Spielen stolze 1294 Tore erzielte.

Nikola Karabatic wird nach den olympischen Spielen seine Karriere beenden

Er habe nicht gewagt davon zu träumen, Sommerspiele als Sportler im eigenen Land zu erleben. „Normalerweise passiert das alle 100 Jahre einmal“, erzählt Karabatic. Als Paris den Zuschlag erhielt, dachte er nur: „Scheiße, ich bin 40, wenn Olympia in Paris stattfindet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich es schaffen werde.“ Nun sei er umso glücklicher, „ein letztes Mal auf höchstem Niveau“ spielen zu können. „Es ist der geilste Wettkampf, den es geben kann.“