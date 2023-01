Der Erlöser von Real Madrid unter dem Radar - plötzlich "unantastbar"

Daniel Ceballos Fernández wechselte 2017 mit großen Vorschusslorbeeren von Betis Sevilla zu Real Madrid.

Zehn Millionen Euro ließen sich die Königlichen die Dienste des spanischen Spielmachers kosten und hofften darauf, dass der damals 21-Jährige mit seiner Dynamik und Kreativität das Team bereichern würde. (NEWS: Benzema zieht an Real-Legende vorbei)

Doch das Mittelfeld-Juwel ereilte das gleiche Schicksal wie viele weitere Real-Talente zuvor: Hinter den lebenden Mittelfeld-Legenden Casemiro, Toni Kroos und Luka Modric sah Dani Ceballos lange Zeit nur selten Land - und noch weniger Spielzeit! (NEWS: Kroos und Rüdiger patzen bei Real-Sieg)

Deshalb floh der spanische Nationalspieler (elf Länderspiele) 2019 auf die Insel und wurde für zwei Jahre an den FC Arsenal ausgeliehen. Nach 77 Pflichtspielen mit lediglich sieben Scorer-Punkten musste er 2021 den Gunners aber den Rücken kehren und unternahm einen x-ten Anlauf in der spanischen Hauptstadt. (NEWS: Sevilla sortiert Ex-Real-Star Isco aus)

Jetzt, ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende im Juni 2023, bietet sich dem filigranen Techniker einerseits unverhofft eine neue Bewährungschance, andererseits aber auch seine womöglich letzte Möglichkeit, um sich für einen neuen Vertrag bei den kriselnden Madrilenen zu empfehlen.

Chance für Dani Ceballos bei Real Madrid

Denn nach der WM-Pause rennen viele Real-Stars ihrer Top-Form bislang hinterher. Zudem steckt vielen Leistungsträger die langwierige und voll gepackte Saison mit zahlreichen englischen Wochen und der Weltmeisterschaft in den Knochen, sodass Trainer Carlo Ancelotti gezwungen war, der zweiten Garde mehr Spielzeit zu geben als geplant. (NEWS: Alaba ist nicht mehr Alaba)

So auch bei Ceballos, der zuletzt gegen den FC Villarreal in der Copa del Rey und gegen Athletic Bilbao in der spanischen La Liga groß aufgespielt hat. Bekommt er im Pokal-Viertelfinale gegen Stadtrivale Atlético am Donnerstag die nächste Chance? (Copa del Rey: Real Madrid - Atlético Madrid, 21 Uhr im LIVETICKER)

Ancelotti voll des Lobes für den Erlöser

Im Achtelfinale der Copa hat Ceballos zuletzt schon große Pluspunkte gesammelt.

Nur eine Minute später bereitete der Spielmacher den Anschlusstreffer durch Vinicius Junior vor, am 2:2 war er auch noch beteiligt - ehe Ceballos höchstpersönlich kurz vor Schluss das 3:2 erzielte.

Kein Wunder, dass Ancelotti nach dem Viertelfinaleinzug nur lobende Worte für den „Man of the Match“ fand: „Er hat die Dynamik des Spiels verändert und viel mehr Energie in die Mannschaft gebracht.“ (NEWS: England liegt Ex-Real-Talent Ödegaard zu Füßen)

„Ein unantastbarer Spieler“ - Argumente für neuen Vertrag

In den spanischen Medien lautete folgerichtig das einhellige Fazit: „Dani Ceballos erlöst Real nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen!“ Auch gegen Bilbao stand der Edeltechniker in der Liga 85 Minuten auf dem Platz und war maßgeblich am 2:0-Erfolg beteiligt. (NEWS: Real-Star bittet um Verzeihung)

Als Ancelotti vor einigen Wochen sagte, dass „es Spieler gibt, die es verdient haben, mehr Einsatzminuten zu bekommen“, bezog sich „Carletto“ genau auf ihn. „Er hat sehr gut gespielt, mit viel Persönlichkeit und einer guten Positionierung auf dem Platz“, so der Italiener.

„Er ist aktuell ein unantastbarer Spieler. Es stimmt, dass er nicht viel gespielt hat, aber zu diesem Zeitpunkt der Saison brauchen wir jeden, und hoffentlich kann er in den kommenden Spielen mehr spielen“, erklärte Reals Star-Trainer weiter. (VIDEO: Neuer Real-Tempel bereitet Sorgen)

Seine zweite Halbzeit gegen Villarreal und das großartige Spiel gegen Bilbao haben seinen Status im Kader gravierend verändert. Das hat auch Ancelotti erkannt und wird ihm wohl auch am Donnerstag in der Copa del Rey beim Derby gegen Atlético Madrid wieder das zurückgewonnene Vertrauen schenken.

Darüber hinaus wurden Dani Ceballos‘ jüngsten Worte auch in Madrid sehr gut aufgenommen, denn er bekräftigte seinen Wunsch, beim „besten Verein der Welt“ zu verlängern und „das Beste aus den vier Monaten zu machen, die ihm noch bleiben“, um sich einen neuen Vertrag zu erkämpfen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Real-Stars schwächeln - Chance für Dani Ceballos

Nach seinen ansprechenden und guten Leistungen zuletzt ist der spanische Nationalspieler auf einem guten Weg, muss aber auch zukünftig die geforderte Konstanz aufrechterhalten.

Denn laut spanischen Medienberichten wird Real vorerst für keinen der sieben Spieler, deren Verträge im kommenden Sommer auslaufen, ein Angebot abgeben.

Grund: In den letzten Jahren tendierten viele Fußballer dazu, kürzere Verträge zu unterschreiben, um dann für eine weitere Unterschrift Handgeld zu kassieren. Aber da wollen die Königlichen nicht mitmachen! (NEWS: Alles Wichtige zu Real Madrid)

Stattdessen biete der Klub verdienten Spielern „faire und angemessene“ Verträge an. „Wenn Dani Ceballos sein Top-Niveau beibehält, wird sein Fall mit Wohlwollen betrachtet werden“, erklärten Real-nahstehende Quellen in der Marca.

Demnach möchte Real den 26-Jährigen behalten, der noch immer in der Lage und im richtigen Alter ist, sich weiterzuentwickeln und sein Spiel auf ein höheres Niveau zu heben, und der in dieser Saison noch die Chance haben wird, dies zu beweisen, wenn die Leistungsträger Modric, Kroos, Aurélien Tchouameni und Fede Valverde Verschnaufpausen benötigen. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Die Vertragsverlängerung von Dani Ceballos ist also nicht unwahrscheinlich, da beide Parteien sich wieder gut verstehen, aber nur, wenn der Verein ihm ein interessantes, sportliches Projekt aufzeigt und der Spieler mit seinen finanziellen Forderungen nicht übertreibt.

Das Fragezeichen hinter der Zukunft des Spielmachers

Das einzige Fragezeichen hinter der Zukunft von Dani Ceballos könnte die Transfer- und Personalpolitik der Madrilenen für die nächste Saison sein. Jude Bellingham von Borussia Dortmund steht bei Real laut diversen Berichten hoch im Kurs.

Und die Konkurrenz im königlichen Mittelfeld ist bereits jetzt mit Tchouameni, Valverde und Eduardo Camavinga beachtlich und groß. Sie alle sind bis mindestens 2027 an den spanischen Meister gebunden. Offen ist hingegen die Zukunft von Kroos und Modric, deren Verträge 2023 auslaufen.

Der 37 Jahre alte Spielgestalter will aber unbedingt für seine kroatische Nationalmannschaft weiterspielen, mit der Modric das Final Four der Nations League bestreiten wird. Zudem soll Real nicht abgeneigt sein, dem WM-Dritten einen neuen Ein-Jahresvertrag anzubieten.

Sollten die beiden Real-Legenden allerdings verlängern, würde das die Einsatzzeiten von Dani Ceballos deutlich schmälern, weshalb der in Sevilla geborene Mittelfeldspieler auch mit einem Auge auf seinen Jugend-Klub Betis schielt. Doch die Andalusier können ihm nicht das bieten, was Real hat.