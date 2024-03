Jürgen Klopp hat ein neues Wunderkind - ein Fußball-Märchen in Liverpool

Immer wieder schreibt der Fußball seine eigenen Märchen. So auch beim 3:0-Sieg des FC Liverpool in der 5. Runde des FA-Cups gegen den FC Southampton. Bei seinem allerersten Spiel für die Reds stand der 18-jährige Lewis Koumas gleich in der Startelf, nachdem er das League Cup-Finale gegen den FC Chelsea (1:0) noch von der Bank verfolgte.