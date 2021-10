Neymar: PSG-Ikone wettert gegen Superstar

„Das ist eine schreckliche Aussage für PSG“, erklärte der Franzose bei RMC Sport und verwies auf die durchwachsenen Leistungen des Brasilianers in dieser Saison: „Neymar ist ein großartiger Spieler, wenn er fit ist. Das Problem ist, dass er sich in einer schlechten Phase befindet [...] Es fehlt an Geist, an Begeisterung. Wenn man zwischen den Zeilen liest, ist ihm PSG egal.“