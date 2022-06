PSG: Wechsel-Chaos um Neymar - geht er zu Chelsea?

Schließlich betonte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi zuletzt immer wieder, dass er Leistungen wie in der vergangenen Spielzeit nicht mehr sehen will. „Ich erwarte von allen Spielern, dass sie viel mehr leisten als in der vergangenen Saison. Viel mehr! Für die nächste Saison ist das Ziel klar: Jeden Tag 200 % zu arbeiten“, erklärte er in der französischen Zeitung Le Parisien. „Wer in seiner Bequemlichkeit bleiben will, wer nicht kämpfen will, der ist außen vor.“