Ligue 1: Die Verletztenakte von Neymar bei Paris Saint-Germain

Wie der Tabellenführer der Ligue 1 am Montag auf der Vereinsseite verkündet hat, fällt der brasilianische Superstar Neymar nun doch länger aus, als zunächst angenommen. Demnach muss sich der Offensivkünstler einer Knöchel-Operation unterziehen , die ihn voraussichtlich drei bis vier Monate außer Gefecht setzt.

Neymar fehlt PSG nicht nur gegen FC Bayern

Nicht nur, dass Neymar im wichtigen Champions-League-Rückspiel gegen den FC Bayern am Mittwoch ( ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker ) fehlen wird, ihm droht das Saison-Aus.

Die Operation soll in den nächsten Tagen in der katarischen Hauptstadt Doha erfolgen. „Ich werde stärker zurückkommen“, twitterte der 31-Jährige. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Achtung Bayern! Hier bringt sich PSG in Torlaune

„In den vergangenen Jahren hatte Neymar Jr. immer wieder mit Knöchelproblemen zu kämpfen“, schrieb der Scheich-Klub in einer Klubmitteilung und erklärte, dass nach dessen letzter Verletzung eine Operation empfohlen wurde, um ein größeres Rückfallrisiko zu vermeiden.

Neymar hatte sich beim 4:3-Sieg gegen Lille in der Ligue 1 am Sprunggelenk verletzt und zog sich ebenfalls bei der WM 2022 in Katar im ersten Spiel gegen Serbien eine Knöchelverletzung zu. Es war nicht die erste und wohl auch nicht die letzte.