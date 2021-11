Newcastle United: Transfer-Wunschliste mit Süle, Dembélé, ter Stegen, Witsel und Co.

Der Innenverteidiger von Marseille ist durch die Leihe von William Saliba von Arsenal bei den Franzosen nur noch zweite Wahl. Caleta-Car kam in der Ligue 1 bisher nur sechsmal zum Einsatz. Ein Wechsel könnte auf jeden Fall in Frage kommen, zuletzt spielte er aber immerhin vier Mal in fünf Partien durch und stand auch beim Spielabbruch gegen Lyon am Sonntag in der Startelf.